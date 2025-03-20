Літаки та додаткові сухопутні підрозділи базуватимуться в Польщі та Румунії.

На зустрічі голів Генштабів союзників у Лондоні досягнуто згоди, що для забезпечення миру в Україні знадобляться не лише сухопутні війська, а й також потужні підрозділи ВПС і ВМФ. Про пише Bloomberg.

Зазначається, що західні союзники розпочали переговори, щоб виробити детальні військові плани, які лежать в основі миротворчих сил під проводом Англії та Франції, активізувавши підготовку до потенційного перемир'я в Україні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що "графік" мирної угоди між Росією та Україною тепер "стає у фокусі".

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За його словами, що мета обговорень - перетворити "політичну концепцію на військові плани", які можна буде реалізувати на місцях. Він додав:

"Ми не знаємо, чи буде угода - я безумовно сподіваюся, що вона буде - але якщо вона буде, дуже важливо, щоб ми могли діяти негайно".

Видання пише, що близько 30 переважно європейських країн запропонували надати війська, літаки, військово-морські судна, розвідку або фінансування для так званої "коаліції добровільних сил". Канада, Австралія, Нова Зеландія і Японія також взяли участь у переговорах. Зустріч у четвер присвячена оперативному плануванню, після того як минулого тижня в Парижі обговорювали питання про те, який внесок кожна країна готова зробити.

Наразі обговорюються питання розміщення літаків, зокрема британських Typhoon, їхнього дозаправлення та обслуговування.

Очікувалося, що військові планувальники обговорять, де заправлятимуться такі активи, як літаки, де вони базуватимуться, як вони впишуться в ширшу військову діяльність на землі і хто надаватиме інженерну підтримку. Вони також обговорять, як заповнити наявні розгортання, якщо активи або війська будуть переміщені в Україну, щоб гарантувати, що східний фланг НАТО не залишиться відкритим.

Найімовірніше, що британські та французькі миротворці розмістяться у великих містах, портах і на об'єктах критичної інфраструктури України. У Чорному морі планується дислокувати патрульні кораблі та мінні тральщики.

При цьому літаки і додаткові сухопутні підрозділи базуватимуться в Польщі та Румунії.

"Ми хочемо, щоб коаліція охочих стала надійною силою, яка дасть змогу Україні насолоджуватися міцним миром, і яка допоможе Україні відновитися і переозброїтися, а також утримати Росію від думки, що вони можуть самі відновитися і знову піти", - сказав міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард.

Миротворці в Україні - останні новини

Речник британського прем'єр-міністра заявив, що вже понад 30 країн долучилися до "коаліції охочих", і багато з них готові відправити свої війська в Україну. Водночас міністр збройних сил країни Люк Поллард сказав, що Велика Британія не буде відправляти миротворчі сили в Україну без гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів.

Ветеран британської дипломатії Пітер Рікеттс зазначив, що без американських гарантій миротворча місія в Україні нестиме в собі високий ризик повторення російської агресії.

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