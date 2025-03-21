ВПС Британії нададуть або Typhoon, або F35.

Відповідно до пропозицій про відправлення миротворчого контингенту в Україну, які обговорює "коаліція охочих", британські винищувачі готові забезпечити прикриття військ з повітря. Як пише The Telegraph, на зустрічі в Постійному об'єднаному штабі в четвер обговорювали відправку британських винищувачів в Україну.

При цьому, за даними джерел, ВПС Британії нададуть або винищувачі Typhoon, або F35, оскільки обидва забезпечують "відмінну повітряну патрульну службу".

При цьому джерело у ВПС Британії сказало, що "британська армія і Королівські ВПС будуть частиною першого авангарду в Україні, і британці, ймовірно, будуть однією з перших країн, які візьмуть на себе зобов'язання".

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Зазначається також, що кілька країн будуть готові до відправки повітряного прикриття в потрібний момент, і воно здійснюватиметься на ротаційній основі. Водночас поки що жодних зобов'язань щодо повітряного прикриття не було обіцяно або підтверджено.

Велика Британія вже погодилася, що в рамках розширеної передової присутності НАТО шість літаків Typhoon будуть відправлені в Польщу для проведення повітряної патрульної служби. Джерело додало, що Британія може відправити "більше", якщо Typhoon буде потрібно перенаправити в Україну.

Також, за даними The Telegraph, обговорення в четвер також охоплювали те, який вигляд матиме повітряне прикриття, які країни можуть надати літаки, де вони базуватимуться і дозаправлятимуться.

Також одне з військових джерел підкреслило, що ключовими пріоритетами для коаліції є гарантування безпеки повітряного простору України та повернення Чорного моря в міжнародні води.

"Україна має бути впевнена у своїй країні, щоб почати економічний шлях і повернути переміщених осіб у свою країну", - сказав співрозмовник видання.

Миротворці в Україні

Речник британського прем'єр-міністра заявив, що вже понад 30 країн приєдналися до "коаліції охочих", і багато хто з них готовий відправити свої війська в Україну. Водночас міністр збройних сил країни Люк Поллард сказав, що Велика Британія не буде відправляти миротворчі сили в Україну без гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів.

Також ЗМІ повідомляли, що на зустрічі голів Генштабів союзників у Лондоні досягнуто згоди, що для забезпечення миру в Україні знадобляться не тільки сухопутні війська, а й також потужні підрозділи ВПС і ВМФ.

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