Президент зауважив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.

Для запобігання новому нападу Росії на Україну після будь-якої угоди про припинення вогню знадобиться щонайменше 200 000 європейських миротворців.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відповідаючи на запитання про ідею присутності миротворчого контингенту в країні, пише Reuters.

"Від усіх європейців? 200 000, це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо", – акцентував глава держави.

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Зазначається, що це приблизно дорівнює чисельності всіх збройних сил Франції. Зеленський заявив, що принаймні така кількість була б необхідна як гарантія безпеки, якби збройні сили Росії налічували 1,5 мільйона військовослужбовців, а Україна мала б лише половину цієї кількості.

При цьому президент зауважив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.

Миротворці в Україні

Лондон у разі потреби готовий розмістити миротворців на території України, заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, "Британія буде відігравати "повну роль" у будь-яких мирних переговорах – в тому числі шляхом розгортання британських військ для підтримання миру".

Розміщення миротворців в Україні допустив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Проте він зауважив, що про це потрібно говорити, "коли прийде час".

Своєю чергою, премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес каже, що його країна "не бачить можливим" розміщення своїх військ на українській землі.

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