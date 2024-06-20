Країни займають протилежні позиції з цього питання.

Влада Великобританії та США перебуває у конфлікті через вступ України до НАТО після того, як американські чиновники заявили, що її шлях до членства не можна називати "незворотнім".

Як пише The Telegraph, США стурбовані планами дати Україні нові гарантії членства в НАТО на липневому саміті у Вашингтоні. А Великобританія підтримала пропозицію деяких європейських країн-членів позначити вступ України до НАТО як "незворотній" у спільній заяві.

На думку США, формулювання слід зробити більш обтічним, вказавши так: "добре освітлений міст" до членства без будь-яких термінів. Офіційні особи США виправдовуються тим, що опис шляху приєднання до НАТО як "незворотного" буде неприйнятний для деяких членів, включно з Угорщиною.

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Дипломат із Центральної Європи заявив, що розчарований "двозначністю і зволіканням" США в питанні про членство України.

Деякі члени підтримують ідею "прискорити" членство України на зустрічі в липні, що дасть Києву більше гарантій у тому, що в підсумку він буде захищений пунктом про колективну оборону НАТО.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі 2023 року країни-члени погодилися з тим, що "майбутнє України - в НАТО", але відмовилися назвати термін для її приєднання. Тоді президент України Володимир Зеленський назвав розпливчасту пропозицію про членство "безпрецедентною та абсурдною".

Видання зазначило, що, судячи з усього, цього року на саміті НАТО також не буде визначено жодних термінів, але будуть нові гарантії безпеки для України.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Зустріч лідерів країн-членів НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Наприкінці квітня генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що запросив на зустріч президента України Володимира Зеленського.

Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанишина повідомила, що є дві головні країни, які не дають просуватися діалогу щодо вступу України до НАТО. За її словами, йдеться про Німеччину та США.

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