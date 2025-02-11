Зокрема відбулися зустрічі між дипломатами високого рівня, небачені за останні роки.

Побоювання Європи з приводу "сепаратного" договору між Москвою і Вашингтоном, схоже, не безпідставні. Росія і США відновили діалог про роботу дипмісій. Про це пише російський опозиційний проект "Важные истории".

Так, заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков зустрівся з послом США в РФ Лінн Трейсі, вони обговорили питання роботи дипустанов. Хоча жодних інших подробиць про цю зустріч немає, це був перший за довгий час контакт російських і американських дипломатів, присвячений питанням роботи дипмісій, зазначає видання.

Американістка Олександра Філіпенко зазначає, що зустріч відбулася на більш високому представницькому рівні, ніж це передбачає нинішній стан російсько-американських дипломатичних відносин.

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Видання додає, що всі останні роки і російське посольство в США, і американське посольство в Росії працювали в усічених форматах. При цьому США регулярно відмовляли російським дипломатам у видачі віз, зокрема для участі в засіданнях ООН у Нью-Йорку, а також забороняли виїжджати за межі 25-мильної зони навколо штаб-квартири ООН.

Крім того, сьогодні російські ЗМІ повідомили, що до Москви прибув бізнес-джет, яким користується спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф. Зазначається, що в минулому цим літаком кілька разів користувався і сам Трамп.

Російська влада офіційно не підтвердила і не спростувала візит такого значущого американського чиновника, однак Росавіація підтвердила, що сам борт справді приземлявся в Москві.

Трамп і Росія

Як писав УНІАН, напередодні Дональд Трамп підтвердив, що нещодавно він провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США відмовився розкрити подробиці розмови, але, за його словами, переговори щодо завершення війни в Україні просуваються вперед.

Також ми розповідали, що Трамп перепостив новину із заявою російського диктатора Володимира Путіна про те, що Європа "встане біля ніг господаря" після введення американських мит. Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці американського президента в його соціальній мережі Truth Social.

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