Він підтвердив факт розмови з Путіним, але жодних деталей не розкрив. Він зауважив, що треба зосереджуватися на діях, а не розмовах.

Переговори щодо завершення війни РФ проти України просуваються вперед. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

Як пише Reuters, при цьому американський президент не став розголошувати деталі діалогу з російським диктатором Путіним, але ще раз підтвердив, що розмовляв з ним.

Видання зазначило, що 9 лютого Трамп підтвердив, що розмовляв з Путіним, що є першою офіційно визнаною розмовою між Путіним і президентом США з початку 2022 року.

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"Я її [розмову] провів. Давайте зупинимося на тому, що я її провів… І я очікую ще набагато більше розмов. Ми маємо закінчити цю війну", - анонсував Трамп.

Трамп зауважив, що не хоче розповідати про самі розмови, а надає перевагу діям. Він висловив переконання, що вдасться досягти прогресу і "зупинити цю війну".

Президент США уточнив, що США підтримують контакти як з Кремлем, так і з українською владою.

Розмова Трампа й Путіна

Видання The New York Post повідомило, що 7 лютого Трамп повідомив репортеру цього видання, що вже провів телефонну розмову Путіним. Такою інформацією на той момент не володіло жодне із впливових видань США, які зазвичай першими повідомляють про такі діалоги.

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на цю інформацію заявив, що йому нічого не відомо про дзвінок Трампа. Однак він визнав, що може бути "не завжди обізнаний" про такі контакти.

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