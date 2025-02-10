За словами Путіна, адміністрація Трампа "наведе порядок" у Європі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перепостив новину із заявою російського диктатора Володимира Путіна про те, що Європа "встане біля ніг хазяїна".

Відповідний допис зʼявився на сторінці американського президента в його соціальній мережі Truth Social. Лінк на CNBC, де і зʼявилося це повідомлення, Трамп ніяк не прокоментував.

У поширеній Трампом новині йдеться про те, що кремлівський правитель Путін заявив, що Європа швидко "опиниться біля ніг господаря" після того, як президент США запровадив мита проти Канади, Мексики та Китаю. Цей крок американського лідера спровокував обвал світових ринків і викликав тривогу серед європейських союзників США.

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За словами Путіна, адміністрація Трампа "наведе порядок" у Європі:

"Запевняю вас: Трамп, з його характером, з його наполегливістю, він досить швидко наведе там порядок. І всі вони, ви побачите – це станеться швидко, скоро – всі вони будуть стояти біля ніг господаря і будуть трошки виляти хвостиками. Все стане на свої місця", – заявив російський диктатор.

Що саме він мав на увазі, правитель РФ не уточнював. CNBC зазначає, що раніше Москва висловила сподівання, що її відносини зі США можуть покращитися за президентства Трампа.

Митна політика Трампа і Європа

На початку лютого 2025 року президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження нових мит на товари з Мексики, Канади і Китаю. Після розмови з лідерами Канади і Мексики Трамп вирішив відтермінувати своє рішення.

Пізніше він заявив, що подібні заходи можуть торкнутися і Європи.

Лідери Європейського Союзу заявили, що вживатимуть заходів у відповідь, якщо нова митна політика президента США Дональда Трампа зачепить і країни ЄС. У цьому контексті президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Європа повинна просувати вітчизняну продукцію, щоб зміцнити свої торговельні позиції.

Крім того, Трамп заявив, що запровадить мита на імпорт алюмінію та сталі, що призвело до збільшення цін і на нафту.

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