Посада та особа дипломата не розкриваються.

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови оголосило персоною нон грата представника посольства Російської Федерації в Кишиневі після падіння російської ракети на території країни 31 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє МЗС Молдови.

Посада та особа дипломата не розкриваються. Зазначається, що він був змушений покинути територію Молдови.

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У МЗС країни додали, що про таке рішення було оголошено послу Росії Олегу Васнєцову. Його було викликано до штаб-квартири відомства.

Під час зустрічі послу РФ заявили, що ракетні обстріли України продовжують загострювати безпекові ризики. Крім того, громадяни Молдови дедалі більше відчувають на собі наслідки війни.

У відомстві також додали, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру становлять загрозу не тількии для України, а й для енергетичної безпеки Молдови.

Падіння російської ракети в Молдові

Вранці 31 жовтня 2022 року Росія влаштувала масований ракетний обстріл території України. Ворог випустив 50 ракет, 40 з яких вдалося збити Повітряним силам ЗСУ.

Ракетна атака по Україні вплинула й на Молдову. На крайню північ села Наславча Окницького району (знаходиться недалеко від кордону з Україною), впала збита російська ракета. Ракету збила українська зенітна система.

Військовий експерт Олександр Мусієнко нагадав, що це не перша російська ракета, яку зафіксували в повітряному просторі Молдови. Він наголосив, що Молдова має повне право збивати такі ракети.

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