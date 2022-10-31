Дипломати нагадали, що атаки на цивільні об'єкти - порушення гуманітарного права.

Представники Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови відреагували на уламки російської ракети, які впали на півночі країни. Дипломати назвали нові удари РФ по Україні кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться в заяві МЗС Молдови.

"Ці напади, що ще більше загострюють ситуацію в плані безпеки, є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє завдавати ударів по цивільним особам та їх інфраструктурі", — йдеться в заяві.

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Крім того, у зовнішньополітичному відомстві Молдови так само розкритикували атаку на енергетичну інфраструктуру України. Там вказали, що це завдає величезної економічної та соціальної шкоди всьому європейському континенту, в тому числі громадянам Молдови, які зазнають наслідків війни.

"МЗС найрішучішим чином засуджує використання Росією енергоресурсів як зброї", - підсумували у відомстві.

Ракетна атака РФ 31 жовтня - що відомо

Російські окупанти вранці в понеділок, 31 Жовтня, завдали масовану ракетну атаку по об'єктах критичної інфраструктури. При цьому українським військовим вдалося збити 44 з 50 ворожих ракет.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, російські загарбники пошкодили 18 об'єктів, велика частина яких енергетична. У зв'язку з цим знеструмлено сотні населених пунктів.

Крім того, МЗС Молдови повідомило, що на уламки однієї з ракет, яку знищила Українська зенітна система, впала в північній частині країни, на кордоні з Україною. Повідомляється, що в деяких будинках вибиті вікна.

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