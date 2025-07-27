Після операції "Павутина" навіть Далекий Схід більше не вважається безпечним тилом для московських окупантів.

Росія скоротила масштаб урочистостей на день свого військово-морського флоту, побоюючись українських атак, зокрема таких, як операція "Павутина". Про це повідомляє Associated Press (AP).

Російська влада скасувала паради військових кораблів не лише у Чорному морі, але також у Балтійському морі (в Санкт-Петербурзі та Калінінградській області) та у далекосхідному порту Владивосток.

На запитання про причину скасування параду в Санкт-Петербурзі, куди прибув президент РФ Володимир Путін, речник Кремля Дмитро Пєсков відповів журналістам, що "це пов’язано із загальною ситуацією, міркуваннями безпеки, які понад усе".

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Якраз цієї ночі Міністерство оборони РФ заявило, що начебто їхня ППО збила 99 українських безпілотників над кількома регіонами, зокрема і поблизу Санкт-Петербурга. При цьому аеропорт "Пулково" в Санкт-Петербурзі призупиняв прийом і відправку десятків рейсів через загрозу дронів.

"Зменшення масштабів святкування Дня Військово-морських сил відображає занепокоєння Москви щодо масштабних атак безпілотників, здійснених Україною по всій країні", – йдеться у публікації AP.

Видання зокрема нагадує про розгром чорноморського флоту РФ від атак морських дронів. Додатковим приводом для страху у російського керівництва стала українська операція "Павутина", проведена 1 червня цього року одразу в кількох регіонах Росії. Той факт, що тепер російські військові об’єкти можуть бути атаковані з російської ж території і в будь-якій точці країни, докорінно змінює рівень ризику для агресора.

Війна в Україні: нічна атака по Росії

Як писав УНІАН, минулої ночі українські дрони атакували Волгоградську область Росії. Московська окупаційна влада регіону стверджує, що "уламки дронів" порушили електроживлення на одній з ділянок залізниці. Через це було порушено рух поїздів.

Українські OSINTери кажуть, що "уламки дронів" цілеспрямовано атакують логістичну мережу російської окупаційної армії, яка покладається в першу чергу саме на залізничні перевезення.

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