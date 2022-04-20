На місце прибули рятувальники.

У столиці окупантів спалахнула пожежа, через що всю Тверську площу огорнув чорний дим.

Про інцидент повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців та рятувальників.

Вже відомо, що пожежа виникла біля пам'ятника Долгорукому на Тверській площі, недалеко від мерії міста. Пишуть, що "горить дерев'яна будівля".

На місце прибули рятувальники, причина займання наразі не розголошується. Так само немає інформації щодо постраждалих.

Це вже друга "Москва" за тиждень

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що у російський крейсер "Москва" влучили українські ракети "Нептун" і на борту сталася пожежа. Пізніше корабель затонув, його капітан Антон Купрін загинув.

Попри твердження Росії, нібито на "Москві" спалахнула пожежа, в результаті якої і стався вибух боєприпасів і, в кінцевому підсумку, крейсер пішов на дно, США все ж пізніше підтвердили, що саме українські ракети вдарили по російському судну.

Вас також можуть зацікавити новини: