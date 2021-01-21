Раніше Авріл Хейнс працювала в адміністрації Обами та була заступницею директора ЦРУ.

Сенат США 20 січня затвердив Авріл Хейнс на посаду директора Національної розвідки США.

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Як повідомляє DW, її кандидатуру підтримали 84 сенатори, а 10 - виступили проти.

Авріл Хейнс була висунута на посаду новим президентом США Джо Байденом. Після складення присяги вона стане першою жінкою на посаді директора Національної розвідки.

У своїй заяві лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що Хейнс є правильною людиною для цієї роботи.

Раніше, з 2013 по 2015 роки Хейнс працювала заступницею директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Також вона була помічницею колишнього президента Барака Обами та головною заступницею радника з питань національної безпеки.

Інавгурація президента США: що відомо

20 січня відбулася інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.

Присягу також прийняла віце-президент США Камала Харріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського Походження на цій посаді.

Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і покинув Вашингтон до початку церемонії інавгурації.

Джо Байден вже підписав перші документи після церемонії інавгурації та офіційного вступу на посаду. Він повернув США до Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди, а також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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Автор: Дмитро Захаров