Це зроблено на основі розвідданих, які говорять про те, що існує потенційна загроза.

Авіабаза НАТО в німецькому Гайленкірхені підвищила рівень небезпеки "на основі розвідувальної інформації, що вказує на потенційну загрозу".

"Весь неосновний персонал авіабази відправили додому як запобіжний захід. Безпека нашого персоналу - наш головний пріоритет. Операції тривають за планом", - йдеться в заяві бази на платформі X.

Представник бази НАТО в Гайленкірхені повідомив, що рівень загрози підвищили до "Чарлі", другого за величиною з чотирьох рівнів готовності, який визначають як "інцидент, що стався, або було отримано розвіддані, які вказують на високу ймовірність вчинення терористичних дій щодо організацій або персоналу НАТО", пише Reuters.

Відео дня

Видання зазначило, що це був другий раз, коли база, на якій розміщуються розвідувальні літаки AWACS, підвищила рівень безпеки. Перший був минулого тижня, коли військова база в Кельні була тимчасово оточена, оскільки влада розслідувала можливий саботаж водопостачання.

Того ж дня база в Гайленкірхені також повідомила про спробу проникнення, яка призвела до повної зачистки приміщень.

Раніше в НАТО попередили про кампанію ворожих дій, організованих Росією, включно з актами саботажу та кібератаками.

Ситуація між НАТО і РФ

У червні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нещодавні атаки стали результатом збільшеної активності російської розвідки. Зокрема, останніми роками аналітики визнали підозрілими кілька інцидентів на території НАТО, серед яких - розрив життєво важливого підводного кабелю, що з'єднує Шпіцберген із материковою Норвегією 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: