Щодо цього питання дискусії триватимуть впродовж осені та зими.

Фінляндія веде переговори з кількома країнами НАТО щодо розгортання військ у країні. Зокрема іноземні війська НАТО можуть прибути до Фінляндії, навіть якщо країні не буде загрожувати реальний військовий конфлікт, пише Yle.

У виданні зазначили, що нещодавно з'явилися публічні повідомлення про те, що Норвегія та Швеція можуть ввести свої війська до Лапландії.

Водночас міністр оборони Антті Хаккянен наголосив, що в перемовинах беруть участь не лише країни Північної Європи, а й інші.

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"Ми не коментуємо публічно ці переговори з боку оборонного відомства. Вони ведуться з низкою різних країн. Ми ведемо переговори про те, які країни могли б надати певні силові структури для забезпечення безпеки Фінляндії", - зауважив він.

Також Хаккянен не коментував позицію Швеції чи Норвегії з цього питання.

"Кожна з цих країн матиме свій власний процес, який буде розглядатися в уряді і парламенті в мирній обстановці", - пояснив він.

Своєю чергою прем'єр-міністр Петтері Орпо зауважив, що зрозумілим є те, що країни Північної Європи є найближчими партнерами НАТО, з якими можлива співпраця.

"Але для нас також дуже важливо, щоб інші країни НАТО були віддані і залучені до захисту Лапландії і всього цього скандинавського регіону", - сказав він.

Водночас Хаккянен наголосив, що метою Фінляндії є дозвіл для певної кількості військ з різних країн прибути туди в кризових ситуаціях, проте це не означає фактичного військового протистояння.

"Вони означають ситуації, коли немає фактичної військової ситуації, але існує напружена атмосфера, тобто ситуація, що підпадає під дію статті 5", - запевнив міністр оборони.

Хаккянен додав, що дискусії триватимуть впродовж осені та зими. Наступна зустріч з цього питання відбудеться на зустрічі міністрів оборони в лютому.

Фінляндія і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Фінляндія повідомила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема допомога враховувала як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони.

"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти необґрунтованої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, а й, зрештою, про право всіх вільних народів на існування. Ми, фіни, на прикладі власної історії зрозуміли, наскільки важливим є це питання", - зауважив міністр оборони Антті Хаккянен.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що досягнута точка, коли мають розпочатися переговори між Україною та Росією. За його словами, виведення військ РФ з окупованих територій України не має бути передумовою для цього.

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