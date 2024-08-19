Він нагадав про досвід Німеччини.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україну могли б прийняти до НАТО навіть у разі, якщо частина її територій все ще перебуватиме під російською окупацією.

"Я не думаю, що повне відновлення контролю над усією територією є обов'язковою умовою. Якщо буде демаркація, навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо прийняти його як тимчасовий і прийняти Україну на тій території, яку вона буде контролювати на той момент, в НАТО", - сказав він в інтерв'ю Novinky.

Павел нагадав, що Німеччину прийняли до Північноатлантичного Альянсу 1955 році, хоча частина країни була окупована Радянським Союзом. "Тому я думаю, що є рішення і технічно, і юридично, щоб дозволити Україні вступити в НАТО, не вступаючи в конфлікт з Російською Федерацією", - додав президент.

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На його думку, це можливо після того, як Київ та Москва підуть на переговори, розуміючи, що війна не може продовжуватися. Вагомий внесок у це мають зробити Сполучені Штати Америки, Китай та Європейський Союз.

"Якщо будуть якісь мирні переговори, то, швидше за все, мова буде йти про те, що Росія окупувала частину української території на тривалий час. З точки зору демократичних країн, які претендують на повагу до міжнародного права і Статуту ООН, ми повинні поважати домовленості між воюючими сторонами, але не приймемо зміну міжнародних кордонів на основі агресії", - додав президент.

Вступ України до НАТО

Як відомо, в Альянсі неодноразово заявляли українцям, що "двері" до союзу лишаються відкритими, однак для вступу Україна має завершити війну. Крім того, висловитися за її членство мають всі країни НАТО.

У червні координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що членство в Північноатлантичному Альянсі можливе лише після перемоги.

На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, країну можуть прийняти в оборонний союз протягом десяти років.

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