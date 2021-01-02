Сили швидкого реагування НАТО були створені в 2015 році у відповідь на окупацію Росією Криму та військову агресію на Донбасі.

Туреччина з п'ятниці, 1 січня, почала головування в силах надшвидкого реагування (VJTF) Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Як повідомили в штаб-квартирі Альянсу, для участі в силах надшвидкого реагування Туреччина виставить піхотну бригаду чисельністю 4,2 тисячі військових, пише DW.

Бригада оснащена новітніми зразками турецької бойової техніки, протитанкових ракет і гаубиць.

Загалом у 2021 році до складу сил швидкого реагування НАТО входитимуть 6,4 тисячі солдатів. Окрім Туреччини, своїх військових для участі у VJTF нададуть США, Велика Британія, Польща та Італія.

Сили VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) НАТО було створено в першій половині 2015 року як відповідь на події в Україні - окупацію Росією Криму та російську агресію на Донбасі. Відтоді ці сили вважаються насамперед елементом стратегії стримування щодо Росії. Їхньою відмінною рисою є вкрай високий ступінь готовності.

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Згідно з доктриною, передові загони сил надшвидкого реагування мають бути готовими до передислокації в потрібний регіон протягом 72 годин. Решта загонів VJTF повинні вкластися в термін від п'яти до семи днів. Для солдатів це означає, що їм, зокрема, не дозволяється відходити далеко від місця служби в період перебування в цих силах.

Головування в VJTF триває один рік. 2018 року в силах надшвидкого реагування Альянсу головувала Італія, 2019 року Німеччина, а в 2020-му Польща.

Зазначається, що Туреччина очолила VJTF на тлі розбіжностей з іншими членами НАТО, які, утім, поки що особливо не впливають на військову співпрацю всередині Альянсу. Нещодавно США запровадили санкції щодо Туреччини у зв'язку з придбанням Анкарою в Росії новітніх російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Водночас ЄС, більшість членів якого є також членами НАТО, погодив низку обмежувальних заходів щодо Анкари у зв'язку з турецькими діями з метою розвідки та розробки родовищ природного газу в Східному Середземномор'ї.

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Автор: УНІАН