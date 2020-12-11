Санкції прийняті проти фізичних осіб і компаній, причетних до розробки газових родовищ на спірних територіях в Середземному морі.

Глави держав і урядів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі вирішили ввести додаткові санкції проти Туреччини.

Відповідний документ був опублікований у п'ятницю, 11 грудня, передає DW.

Стамбул веде розвідувальні роботи з метою пошуку газових родовищ на спірних територіях Східного Середземномор'я. Греція оголосила ці роботи незаконними.

Учасники саміту доручили Раді ЄС піддати штрафним заходам фізичних осіб і компанії, причетні до робіт у Середземному морі.

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Крім того, верховному представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю доручено до березня 2021 року представити варіанти подальших заходів щодо Туреччини. Це являє собою чергове розширення санкцій проти Стамбула.

Конфлікт між Грецією і Туреччиною: що відомо

Конфлікт між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї різко загострився в липні. Обидві держави заявили свої претензії на території з можливими родовищами нафти і газу.

Євросоюз закликав Туреччину зупинити геологорозвідувальне буріння в спірних районах і погрожував санкціями. Однак Анкара відмовлялася йти на поступки.

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Автор: УНІАН