Цей документ визначатиме низку питань щодо боротьби з безпілотниками різних типів.

До кінця 2023 року НАТО хоче прийняти "доктрину боротьби з дронами". Цей документ, що має надавати членам Альянсу поради щодо питань багаторівневого захисту проти різних типів безпілотних літальних апаратів, стане першим в історії.

Як пише Defense News, також у доктрині визначать низку факторів організації загальної підготовки операторів антидронових систем. Старший радник відділу нових викликів безпеки НАТО Клаудіо Палестині наголосив, що така "антидронова" доктрина вже у розробці.

За словами чиновника Альянсу, завдання щодо розробки доктрини було надано на початку поточного року. Основною цього документу стане випущений у 2019 році довідник, "в якому велика увага приділялася викладенню керівних принципів ефективної протидії дронам". І якщо у довіднику, який був "попереднім документом", було біля 600 сторінок, то доктрину викладуть на 70-80 сторінках.

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Зазначається, що поки неясно, які принципи будуть викладені у документі. Проте відомо, що доктрина міститиме певні рекомендації стосовно введення в експлуатацію с-UAS системи (Counter Unmanned Aerial Systems), інтеграції багатодоменних та багаторівневих рішень та загальні стандарти навчання операторів БПЛА.

Документ мають відправити на ратифікацію комітету НАТО з питань розробки військових оперативних стандартів вже найближчими тижнями. А погодити доктрину мають до кінця поточного року. Втілювати перший в історії документ такого роду будуть шляхом закупівлі тих чи інших систем, боєприпасів тощо.

Водночас Клаудіо Палестині визнав, що потреба в такій доктрині зʼявилася з огляду на висновки з війни в Україні, де як українські військові, так і окупаційна армія РФ активно застосовують на полі бою безпілотники різних типів.

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