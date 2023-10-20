Як діятиме НАТО, будуть вирішувати по закінченні розслідування.

НАТО варто закрити судноплавство в Балтійському морі, якщо підтвердяться підозри, що газопровід Balticconnector та кабелі зв’язку між Фінляндією, Швецією та Естонією пошкодила Росія. Про це заявив президент Латвії Едгар Рінкевич в інтерв'ю латвійському телебаченню.

Він зазначив, що треба дочекатися результатів офіційного розслідування, а вже потім вдаватися до певних дій на рівні НАТО. Але, як запевнив Рінкевич, він говорив з президентами Фінляндії та Естонії, і "приблизно зрозуміло", в якому напрямку зараз рухається розслідування.

Поки що в НАТО вирішили просто посилити патрулювання Балтійського моря. Але реакція може стати жорсткішою.

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"Якщо бачимо такі інциденти, на мою думку, НАТО слід було б реально просто закрити судноплавство в Балтійському морі. Це можна зробити. Судна можна зупинити. Звичайно, це питання цілої низки морських прав, але якщо буде чітко доведено, що це Росія […], має бути дискусія про те, що для захисту нашої критичної інфраструктури треба говорити, що ми можемо закрити Балтійське море", — цитує Рінкевича місцеве видання LSM.

За його словами, поки що ці питання в рамках НАТО не обговорювали, оскільки не закінчено розслідування.

Пошкодження газогону і кабелів в Балтійському морі

Як писав УНІАН, 10 жовтня Фінляндія повідомила про пошкодження підводного газогону Balticconnector, що сполучає цю країну з Естонією. Згідно з повідомленнями естонських військових, трубопровід був пошкоджений з одного боку та частково зміщений зі свого місця.

За тиждень влада Швеції повідомила, що за невідомих обставин зазнав пошкоджень телекомунікаційний кабель, що сполучає цю країну з Естонією. Зазначається, що цей інцидент, ймовірно, стався в той же час, коли було пошкоджено газогін, проте кабель продовжує працювати принаймні частково.

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