Брюссель вважає, що платформа занижує кількість користувачів заради простіших правил роботи.

Євросоюз перевіряє, чи не бреше Telegram про кількість своїх користувачів у ЄС, щоб залишатися "нижче радарів" Єврокомісії. Про це пише The Financial Times.

Об'єднаний дослідницький центр Єврокомісії - внутрішня служба даних і науки ЄС - проводить технічне розслідування, щоб визначити кількість користувачів Telegram у ЄС, повідомили виданню офіційні особи.

Згідно з правилами, онлайн-платформи, що мають від 45 млн користувачів у межах ЄС, зобов'язані дотримуватися цілої низки законів про контроль європейського інформпростору. Telegram запевняв, що в нього в ЄС менше 45 млн користувачів, але в Брюсселі засумнівалися в цьому.

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У лютому Telegram заявив, що у нього 41 млн користувачів у ЄС. У серпні Telegram мав надати оновлені дані, але не зробив цього, заявивши лише, що в нього "значно менше 45 млн середньомісячних активних одержувачів у ЄС".

За даними джерел FT, розпочате Єврокомісією розслідування, найімовірніше, підтвердить, що Telegram перетнув поріг, після якого його вважатимуть "дуже великою онлайн-платформою". Такі платформи зобов'язані дотримуватися чітких правил у сфері модерації контенту, аудиту з боку третіх осіб і обов'язково подавати певні дані в Єврокомісію.

Як пояснив представник комісії з цифрових питань ЄС Томас Регньє, у них є своя методика розрахунку кількості користувачів онлайн-платформ.

"І якщо ми вважатимемо, що вони не надають точні дані про користувачів, ми можемо в односторонньому порядку визначити їх [як дуже велику платформу] на підставі нашого власного розслідування", - заявив він.

Сам Telegram стверджує, що кількість його користувачів по всьому світу наближається до 1 мільярда. Раніше цього року Дуров розповів Financial Times, що призначена для користувача база Telegram "приблизно пропорційна населенню кожного ринку [або] континенту", за винятком Китаю.

Арешт Павла Дурова у Франції: останні новини

Як писав УНІАН, у середу слідчий суддя припинив утримання Павла Дурова під вартою в поліції з метою його первинного допиту і можливого пред'явлення обвинувачення. Однак уточнюється, що це зміна процесуального статусу, яка не означає автоматичне його звільнення. Далі арешт можуть продовжити в іншому статусі.

Також ми розповідали, що брат Павла Дурова теж оголошений у розшук у Франції. Він менш відомий публіці, але є одним із головних творців Telegram у його програмній частині.

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