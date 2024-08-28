Французьке таємне розслідування щодо Telegram є ширшим і почалося на кілька місяців раніше, ніж було відомо раніше.

Французька влада у березні видала ордери не тільки на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова, а також його брата Миколи, пише Politico з посиланням на французький адміністративний документ, до якого отримало доступ.

Документ вказує на те, що французьке таємне розслідування щодо Telegram є ширшим і почалося на кілька місяців раніше, ніж було відомо раніше. Справа стосується відмови Telegram співпрацювати з французькою поліцією у розслідуванні сексуального насильства над дітьми.

У документі також підкреслюється "практично повна відсутність співпраці Telegram" з французькою та європейською владою. Дурових також звинувачують у "пособництві у зберіганні, розповсюдженні, пропозиції чи наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи".

Відео дня

Віце-президент Telegram Ілля Перекопський також згадується у короткому викладі справи, хоча у документі не зазначено, чи видано на нього ордер.

Новина доповнюється…