За його словами, це призведе до кінця Альянсу.

Присутність європейського військового контингенту в Україні без участі Сполучених Штатів Америки стане фактичним кінцем НАТО.

Про це в інтерв'ю Politico заявив колишній посол Німеччини в США і голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер. На його думку, Москва за жодних обставин не погодиться на розміщення іноземних військ в Україні, однак навіть у разі відправлення солдатів варто наполягати на залученні Америки:

"Може статися, що російська сторона проведе перевірку та заявить, що українці розпочали якусь стрілянину, і вони повинні на це відповісти. І тому європейці в Україні, можливо, будуть під обстрілом, і їм доведеться відповісти, вступити в бій без участі Сполучених Штатів. Чесно кажучи, це буде кінець НАТО, яким ми його знаємо".

Дипломат вважає, що таким чином Росія розділить Штати та Європу, яка наразі не здатна захистити себе від війни. За його словами, політика нової адміністрації Білого дому стала "електричним" ударом для Європи.

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"Тепер ми розуміємо, що насправді нам потрібно набагато, набагато краще стояти на власних ногах, як з точки зору військових можливостей, так і з точки зору політичної стратегії", - зазначив він.

Водночас Ішингер впевнений, що згодом команда Дональда Трампа зрозуміє, що потребує допомоги Європи у складних питаннях національної безпеки, і повернеться до співпраці:

"Чи призвів підхід, що полягає у простому відстороненні Європи, відмові від розмов з Європою, розмовах з Росією про Україну без Європи, розмовах з Тегераном про ядерне питання без Європи, до якогось видимого успіху? Наскільки я можу судити, ні".

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