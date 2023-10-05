Фоссе отримав премію "за новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

Нобелівська премія з літератури у 2023 році присуджена норвезькому письменнику Йону Фоссе. Як повідомляється у твіттер Нобелівського комітету, премію Фоссе отримав "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

"Його величезна творчість написана новонорвезькою мовою і охоплює різноманітні жанри, складається з великої кількості п’єс, романів, поетичних збірок, есеїв, дитячих книжок і перекладів. Хоча сьогодні він є одним із найбільш популярних драматургів у світі, він також стає все більш визнаним завдяки своїй прозі", - йдеться у повідомленні на сторінці комітету.

Окрім престижу та величезного зростання продажів книг, Фоссе отримує 11 мільйонів шведських крон, приблизно 991 000 доларів.

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У списку лауреатів поряд з Фоссе були китайський письменник Кан Сюе, а також Харукі Муракамі, австралійський письменник-відлюдник Джеральд Мурнан і угорський письменник Ласло Краснагоркаї.

Йон Фоссе - хто він такий

Йон Фоссе - норвезький письменник та драматург. Народився 29 вересня 1959 року у м. Геугесунн. Як письменник дебютував 1983 року, романом "Червоне, чорне".

Його твори перекладено на понад сорок мов. Постановки його п'єс здійснюють у багатьох країнах світу, зокрема у Німеччині, Франції, США та Японії. Фоссе вважають одним із представників постмодернізму в норвезькій літературі. У своїх творах Фоссе застосовує своєрідну техніку, яку сам називає "писання" ("writing"), в якій на першому плані виступає ритм, якого автор досягає через повтори.

Нобелівська премія з літератури за минулі роки

Нобелівську премію з літератури 2022 року отримала французька письменниця і професорка літератури Анні Ерно "за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження та колективні обмеження особистої пам’яті".

Нобелівську премію з літератури у 2021 році отримав письменник Абдулразак Гурна "за його безкомпромісний та співчутливий погляд на наслідки колоніалізму та долю біженця у прірві між культурами та континентами".

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