Експерти в галузі охорони здоров'я заявили, що ціною такого кроку будуть до 5000 смертей на рік.

Новий уряд Нової Зеландії заявив, що скасує закон, яким поступово заборонялася весь продаж сигарет в країні протягом декількох десятиліть. Наступного року закон, прийнятий за попереднього уряду Джасінди Ардерн, мав заборонити продаж сигарет усім, хто народився після 2008 року.

Куріння є основною причиною смертності, яку можна запобігти в Новій Зеландії, і політика держави була спрямована на те, щоб перешкодити молодим поколінням набувати залежності від нікотину. Однак новий міністр фінансів Нікола Вілліс, що представляє "Національну партію", яка перемогла на виборах, заявила, що партнери по правлячій коаліції "наполягли" на скасуванні законів, пише New York Times.

У 2022 році країна прийняла новаторський закон , який запроваджував постійне підвищення віку куріння, щоб позбавити людей, народжених після січня 2009 року, можливості легально купувати сигарети. Його метою було запобігання смертей, пов'язаних з курінням, і економія на системі охорони здоров'я мільярдів доларів. Заходи включали зменшення кількості роздрібних торговців тютюновими виробами на 90% та обмеження рівня нікотину в сигаретах. В основі реформи лежали дослідницькі моделі, які показали, що закони про заборону куріння можуть врятувати до 5000 життів щорічно. Програма боротьби з тютюном передбачала поступове підвищення віку куріння, - так, до 1 січня 2027 року продаж тютюнових виробів була б заборонена особам, які народилися 1 січня 2009 року або пізніше - поки не охопила б все населення. Закон повинен був вступити в силу з липня 2024 року.

Відео дня

Експерти в галузі охорони здоров'я різко розкритикували раптовий поворот ситуації: "Ми шоковані і обурені... це неймовірно ретроградний крок по відношенню до провідних світових, абсолютно чудових заходів охорони здоров'я. Більшість груп охорони здоров'я в Новій Зеландії вражені діями уряду і закликають їх відступити", - сказав професор Річард Едвардс, дослідник по боротьбі проти тютюну і експерт з громадської охорони здоров'я в університеті Отаго в інтерв'ю BBC.

У той же час прем'єр-міністр Крістофер Люксон заявив, що скасування закону запобіжить появі прихованого тютюнового ринку і запобігатиме потраплянню магазинів в руки злочинців:

Концентрація розповсюдження сигарет в одному магазині в одному маленькому містечку стане величезним магнітом для злочинності"

Люксон заявив, що його уряд продовжить знижувати рівень куріння за допомогою освіти та інших заходів по боротьбі з курінням.

"Цілком очевидно, що ми все ще хочемо бачити менше людей, які палять, але ми не вважаємо, що політика уряду, що відходить, є найкращим способом досягти цього", — додала Нікола Вілліс.

Але експерти в галузі охорони здоров'я висловили розчарування скасуванням заборони, заявивши, що це може коштувати до 5000 життів на рік і завдати особливої шкоди маорі, серед яких більш високий рівень куріння.

"Це серйозна втрата для громадського здоров'я і величезна перемога для тютюнової промисловості, чиї прибутки будуть збільшені за рахунок життів новозеландців", - сказала професор Ліза Те Моренга, голова неурядової галузевої групи Health Coalition Aotearoa. Вона навела як приклад дослідження, яке показало, що скасований закон дозволив би заощадити $1,3 млрд на витратах системи охорони здоров'я протягом наступних 20 років, якщо він буде повністю реалізований, і знизить рівень смертності на 22% для жінок і на 9% для чоловіків.

"Я думаю, що це крок назад, - заявив Робін Голд, експерт з політики охорони здоров'я з Університету Отаго в Новій Зеландії. - Насправді ніхто крім промисловості і людей, що займаються продажем тютюну, не хочуть цього."

Пачка сигарет у Новій Зеландії продається приблизно за 35 новозеландських доларів, або 21 доларів США, і податок з продажу та акцизні збори становлять приблизно 70% ціни.

Раніше у Франції заявили про те, що готуються заборонити курити одноразові електронні сигарети.