Обмеження торкнулися колаборантів, причетних до тимчасової окупації територій України.

Влада Нової Зеландії продовжують вводити санкції щодо Російської Федерації. Цього разу під обмеження потрапили 75 росіян.

Про це повідомили в прес-службі Міністерство закордонних справ і торгівлі Нової Зеландії.

Відзначається, що обмеження торкнуться 51 бізнесмена та 24 чиновників, пов'язаних з тимчасово окупованими територіями України.

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У санкційний список потрапили:

голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов;

співвласник "Лукойлу" Вагіт Алекперов;

генеральний директор "Газпром нафти" Олександр Дюков;

колишній голова ради директорів корпорації АФК "Система" Володимир Євтушенков;

президент ГМК "Норильський нікель" Володимир Потанін;

генеральний директор "Росатому" Олексій Лихачов;

"голова" окупаційного "уряду" Запорізької області Антон Кольцов;

заступник "голови уряду" Херсонської області Володимир Беспалов;

"міністр" палива та енергетики "ЛНР" Костянтин Завізьонов та ще 21 чиновник і колаборант.

При цьому глава МЗС Нової Зеландії Наная Махута виділила санкції щодо Андрія Акімова. Російський мільярдер володіє нерухомістю в Новій Зеландії. Йому і його родині вже заборонений в'їзд в країну, а обмеження застосовані проти його компанії Evraz.

Також введені санкції на експорт та імпорт предметів розкоші - новозеландське вино, морепродукти, російська горілка, ікра, а також діють обмеження в нафтогазовій сфері.

Позиція Нової Зеландії щодо України - що відомо

З перших днів повномасштабного нападу Російської армії Нова Зеландія допомагає Україні. В середині березня влада Нової Зеландії ввела санкції проти російських чиновників, в тому числі президента Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, глави МД РФ Сергія Лаврова і глави Міноборони Сергія Шойгу. Країна вводила торговельні санкції, вживала заходів щодо російських оборонних підприємств. Зараз у списку санкцій вже більше тисячі осіб.

Крім того, Нова Зеландія передавала Україні бронежилети, шоломи та інші засоби захисту для військових, залучалася до програми тренувань українських бійців у Великобританії, надаючи більше сотні своїх інструкторів.

У свою чергу прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн на сесії Генеральної Асамблеї ООН, закликала до глобальної заборони ядерної зброї і засудила вторгнення Росії в Україну. Вона назвала розв'язану Росією війну проти України " незаконною "і" аморальною", яка є" прямою атакою " на міжнародну систему, засновану на правилах.

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