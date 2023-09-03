Міністр охорони здоров'я Франції Франсуа Браун раніше закликав вберегти молодь від шкідливого впливу одноразових електронних сигарет.

Французький уряд хоче запровадити національну програму боротьби з палінням на тлі масового споживання суспільством тютюну.

Прем'єр-міністр Елізабет Борн заявила, що насамперед планується заборонити одноразові електронні сигарети. Відповідне рішення уряду може почати діяти в країні вже незабаром.

"Можна сказати, що це не нікотин, але це рефлекс і жест, до якого звикає молодь. Так вони набувають шкідливої звички і починають палити", - сказала Борн.

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Міністр охорони здоров'я Франції Франсуа Браун раніше закликав вберегти молодь від шкідливого впливу одноразових електронних сигарет. На його думку, молоді люди таким чином привчаються до куріння. Браун називав "екологічною нісенітницею" те, що "одноразки" є придатними для багаторазового використання.

Боротьба з тютюнопалінням

У грудні минулого року Нова Зеландія стала першою в світі країною, яка ухвалила закон, котрий забороняє куріння для майбутнього покоління.

В Україні з липня минулого року заборонено куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згорання та кальянів у громадських місцях.

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