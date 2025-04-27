У Путіна є особливе вміння вести переговори, якого він навчився ще під час навчання в КДБ.

Президент США Дональд Трамп поступово дізнається, що налагодити контакт із кремлівським диктатором Володимиром Путіним не так просто, як він, можливо, думав. Але він лише останній з низки американських лідерів, яким не вдалося залучити Росію до співпраці, пише CNN.

Спроби адміністрації Білого дому досягти угоди про припинення вогню в Україні значною мірою застопорилися, незважаючи на активну дипломатичну діяльність. Трамп провів щонайменше дві тривалі телефонні розмови з Путіним, з моменту свого повернення на посаду президента США, і неодноразово направляв свого представника Стіва Віткоффа на особисті зустрічі з російським лідером у Москві, але жодна з цих зустрічей не привела до угоди.

Ба більше, Віткофф не тільки повернувся ні з чим, а й повторив кілька ключових тез Кремля, підкреслює ЗМІ. "Я б сказала, що переговори йдуть дуже добре - з точки зору Путіна. Він не має наміру припиняти війну, але він хоче - і отримує - відновлення дипломатичних відносин між США і Росією", - заявила в інтерв'ю CNN експертка із зовнішньої політики і колишня старша офіцерка з питань Росії та Євразії в Національній розвідувальній раді США Анджела Стент.

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Керівник відділу зовнішньої політики в Центрі нових євразійських стратегій Джон Лафф, зі свого боку, зазначила, що Путін веде гру на вичікування, бо вірить, що час працює на нього. Лідер Кремля вірить у те, що через тижні і місяці зможе поставити Україну в більш невигідне становище, переконавши Київ і його європейських союзників за підтримки Вашингтона, що немає альтернативи мирному врегулюванню на російських умовах.

Журналісти підкреслюють, що уповільнення процесу, прискіпування до кожної деталі або відмова без прямої відмови - класична російська тактика, до якої Путін і його головні переговірники вдавалися раніше, наприклад, під час переговорів про припинення вогню в Сирії.

З моменту повернення в Білий дім Трамп сприймає світ схожим з Путіним чином - як арену суперництва великих держав, яким повинні підкорятися малі країни, вважає Стент.

Путін і його підхід до переговорів

Лафф же підкреслює, що навчання Путіна в КДБ сильно вплинуло на його підхід до переговорів. "Він навчений мистецтву маніпуляції співрозмовниками. Відомо, що він ретельно готується до переговорів і прекрасно володіє деталями", - заявив експерт. Тому диктатор може швидко реагувати на ходу, а також одночасно причарувати та залякати.

У матеріалі йдеться, що у Путіна багато прийомів у дипломатичному арсеналі. Він любить спізнюватися на зустрічі, іноді на кілька годин, щоб змусити опонента нервувати. Він часто створює хаотичні ситуації, щоб отримати більше варіантів дій, і може змінювати свою думку, коли це йому вигідно, що ще більше ускладнює переговори.

Москва може навмисно затягувати процес у надії, що Трамп втратить терпіння і відмовиться від мети припинити війну. Ознаки цього вже з'являються.

"Адміністрація Трампа прагне до укладення угоди, але не готова платити за неї високу ціну - ніяких гарантій безпеки США, ніяких американських військ на землі, вони також не готові різко збільшити допомогу Україні, щоб змусити Росію йти на поступки", - заявила директор з військового аналізу в організації Defense Priorities Дженніфер Каванаг.

Вона додала, що для Трампа важливіше вивести США з українського конфлікту і стабілізувати відносини з Росією, ніж досягти миру. І Путін це розуміє. Директор Центру демократичної стійкості в Центрі європейської політичної аналітики (CEPA) Сем Грін і зовсім зазначає, що кожна адміністрація США приходила до влади з ідеєю "перезавантаження" відносин із Росією. І всі вони, за його словами, помилялися.

Відносини між США і Росією

Ключова проблема, на думку експертів, полягає в тому, що США і Росія просто не розуміють одне одного - ні зараз, ні в минулому. При цьому, не всім із представників американської влади вдалося "усвідомити глибину трансформації Росії".

"Не просто в бік авторитаризму, але в бік такої форми авторитаризму, яка сприймає саме існування західної сили, як серйозну загрозу російським інтересам", - додав Грін.

А ось заслужений науковий співробітник Ради з міжнародних відносин і колишній старший директор з питань Росії в Раді нацбезпеки США (2004-2007 роки) Томас Грем зазначив, що ключовою помилкою американських президентів після розпаду СРСР було переконання в можливості створення широкого стратегічного партнерства з Росією. Бо це не було реальною перспективою з огляду на інтереси Росії, її історію та традиції.

Інші новини про відносини США з Росією

Раніше УНІАН повідомляв, що Кремль готує "великі угоди" зі США. Компаніям поставили завдання знайти те, що могло б зацікавити президента США Дональда Трампа. Координують зусилля заступник глави адміністрації російського диктатора Володимира Путіна Максим Орєшкін і спецпредставник глави Кремля Кирило Дмитрієв.

Крім того, Bloomberg пояснило всі нюанси, які стосуються питання, що буде, якщо Трамп скасує санкції проти Росії. Однак повідомляється, що у Трампа немає повної свободи дій.

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