Скасування санкцій США щодо Росії поліпшить ситуацію Москви, але не розв'яже проблему.

США та союзники запровадили санкції проти Росії після вторгнення в Україну, намагаючись сповільнити військову машину Москви. Поки Дональд Трамп намагається домовитися про припинення війни, його адміністрація як натякає на послаблення обмежень, так і погрожує новими.

Видання Bloomberg пише, що, якщо Трамп обере шлях послаблення санкцій, він зможе скасувати майже всі заходи США, але в нього немає повної свободи дій. Для скасування найжорсткіших санкцій необхідне схвалення Конгресу. А щоб скасувати міжнародні санкції, Трампу доведеться переконати партнерів прийняти це рішення.

Можливість ослаблення санкцій використовується адміністрацією Трампа як розмінна монета в переговорах із Росією про припинення війни в Україні. Крім того, він бачить економічні можливості в перезавантаженні відносин між РФ і США.

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Чи важливе для Росії скасування санкцій

Російські переговірники намагалися використати вплив США на міжнародні санкції, щоб домогтися поступок, наполягаючи на тому, що полегшення санкцій є попередньою умовою угоди про перемир'я з Україною в Чорному морі. Серед цих вимог - підключити Російський сільськогосподарський банк до SWIFT.

Російська економіка бореться з високою інфляцією і напруженим ринком праці. РФ пристосувалася до західного обмеження цін на нафту і санкцій щодо суден, знайшовши покупців у Китаї та Індії і використовуючи "тіньовий флот" танкерів, щоб переправляти барелі по всьому світу. Більш руйнівною, ніж нафтові санкції, є цінова рутина, яка збережеться на тлі наслідків торгової війни Трампа і збільшення видобутку ОПЕК+.

Що стосується фінансових санкцій, то Росія вже кілька років відходить від долара і євро у відповідь на обмеження, введені після анексії Криму 2014 року. Перехід до торгівлі в інших валютах прискорено масштабними санкціями, введеними після повномасштабного вторгнення в Україну.

США та їхні союзники також намагалися чинити тиск на Москву, заморозивши понад 300 мільярдів доларів активів російських центральних банків, переважно в Європі.

Чи може Трамп самостійно скасувати санкції США

За словами Пітера П'ятецького, співзасновника і головного виконавчого директора компанії Castellum.AI, яка займається складанням бази даних за глобальними санкційними програмами, президент США може скасувати понад 90% американських санкцій указом.

Трамп може припинити дію надзвичайних ситуацій, оголошених у зв'язку з агресією Росії з 2014 року, які є правовою основою для багатьох обмежень. Для скасування санкцій, введених відповідно до інших президентських повноважень, Трамп може видати виконавчі укази, що скасовують ці заходи.

Як альтернативу Трамп може залишити санкції чинними і видати винятки або ліцензії, які дозволять компаніям вести бізнес із суб'єктами з "чорного" списку. Він також може підірвати нагляд за порушеннями санкцій.

Перед тим як залишити свою посаду, Байден підписав указ, який ускладнить для Трампа можливість в односторонньому порядку скасувати деякі санкції. У документі перераховано організації, проти яких запроваджено заходи, і на них поширюється дія закону, згідно з яким Конгрес має бути повідомлений про будь-який намір їхнього скасування. До списку увійшли "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз".

Якщо Трамп скасує цю категорію санкцій, повідомлення Конгресу запустить 30-денний період розгляду, і Палата представників і Сенат зможуть провести голосування, щоб заблокувати зняття обмежень.

Чи залежить послаблення санкцій від інших країн

Григорій Мариничев, юрист із цінних паперів із Morgan Lewis & Bockius LLP у Нью-Йорку, підрахував, що станом на квітень 2025 року санкції США, Великої Британії та ЄС збігалися на 80%.

Трамп може вивести США з цих санкційних режимів, що послабить їх, але він не може скасувати їх самостійно. Наприклад, штаб-квартира SWIFT розташована в Бельгії, а отже, дотримується законів і санкцій ЄС. Для зняття обмежень потрібне схвалення всіх 27 країн-членів, що коаліція європейських лідерів виключила на саміті в березні.

Якщо Трамп визнає санкції перешкодою на шляху до припинення війни, він може покарати Європу додатковими митами. Якщо він виведе США з багатосторонніх санкцій проти РФ, а Європа збереже позицію, то підприємствам та інвесторам доведеться орієнтуватися в новій системі обмежень. Відмова США від санкцій також створить ситуацію, за якої Європа нестиме витрати на санкції, а США - пожинатиме плоди відносин із РФ.

Що означає послаблення санкцій для інвесторів

Можливість послаблення санкцій і припинення війни в Україні змусила західні компанії та інвесторів звернути увагу на можливості в Росії. До війни іноземні інвестори тримали близько 150 мільярдів доларів у російських акціях і держоблігаціях, і ці активи були одним з основних компонентів більшості індексів ринків, що розвиваються. Потім більша частина цих грошей була виведена з країни або застрягла в РФ на рахунках нерезидентів.

Одне з перших, на що звернуть увагу інвестори, - чи відновить мирна угода доступ до заморожених грошей. Більшість із них списали ці кошти, тому відновлення доступу до них може принести непоганий дохід.

Багато інвесторів можуть сумніватися в поверненні в Росію, враховуючи, як швидко ринок став ізгоєм. Існує репутаційний ризик занадто раннього відновлення зв'язків з країною, відповідальною за війну в Європі, а також фінансовий і юридичний ризик, якщо санкції не знімуть або будуть відновлені.

Санкції США проти Росії - останні новини

Після повернення Дональда Трампа в Білий дім з'явилися припущення, що санкції проти Росії можуть бути ослаблені або навіть частково зняті. Під час переговорів між Москвою і Вашингтоном нова американська влада стала більш жорстко ставиться до цього питання.

Водночас виконувач обов'язків канцлера Німеччини Олаф Шольц відкинув імовірність будь-якого ослаблення санкцій проти Росії. Він заявив, що санкції проти РФ не скасують, поки не буде досягнуто миру.

Пізніше США ввели нові санкції проти Росії. До списку потрапили чотири фізичні та три юридичні особи, а також один російський суховантаж. Також Трамп продовжив пакет санкцій проти РФ на рік.

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