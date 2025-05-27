Планується, що термін проживання в Німеччині, необхідний для отримання громадянства, збільшать до п'яти років.

У Німеччині новий уряд має намір скасувати "експрес-громадянство" і обмежити возз'єднання сімей мігрантів. Як повідомляє BILD, 28 травня новий міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт представить законопроєкти, що істотно посилюють міграційну політику країни.

Зокрема, планується скасування так званого "експрес-громадянства", що дає змогу отримувати німецький паспорт уже через три роки проживання для добре інтегрованих мігрантів.

"Експрес-громадянство після трьох років проживання в країні було помилкою. Ми виправляємо її зараз. Німецьке громадянство має надаватися наприкінці процесу інтеграції, а не на початку", - заявив Добріндт у коментарі BILD.

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Згідно з пропонованими змінами, термін проживання в Німеччині, необхідний для подачі на громадянство, збільшується до п'яти років. Міністр підкреслив, що прискорена натуралізація створювала "хибні стимули" і сприяла зростанню нелегальної міграції.

У 2024 році німецьке громадянство отримали понад 200 тисяч осіб - рекордний показник за останні 25 років. При цьому обов'язковими умовами залишаються знання мови і наявність постійної роботи.

Крім цього, Добріндт пропонує тимчасово, на два роки, призупинити возз'єднання сімей для мігрантів без офіційного статусу. Ці заходи доповнюють уже введене посилення прикордонного контролю, спрямоване на стримування нелегального в'їзду в країну.

Українці в Німеччині - останні новини

Раніше стало відомо, де можуть працювати українці в Німеччині та скільки їм платитимуть. Зокрема експерти радять уникати нелегальної роботи, адже це можна отримати штраф не лише за саме працевлаштування, а й за соцдопомогу, яку отримуватимете в цей час.

Зазначається, що найкраще шукати роботу за допомогою Федерального агентства зайнятості. Можна прийти до агентства на консультацію або залишити заявку на сайті. Повна зайнятість триватиме близько 5-8 годин на день, тоді як часткова - від 10 до 30 годин на тиждень.

Також УНІАН розповідав, яку мінімальну зарплату в Німеччині отримують українці. Зазначається, що найнижчі грошові виплати у ФРН отримують працівники низькокваліфікованих сфер. Це сільське господарство, логістика, прибирання приміщень, будівництво, електротехнічні роботи. Якщо говорити про мінімальну оплату праці, то українцям повинні платити щонайменше €12.82 на годину.

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