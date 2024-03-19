Міністр оборони США заявив, що формат "Рамштайн" є дуже ефективним, і з часом, займатиметься розбудовою довгострокових оборонних спроможностей України.

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував можливість переведення формату "Рамштайн" під егіду Організації Північноатлантичного договору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-20"), яке відбулося на авіабазі в Німеччині.

Зокрема, у Остіна запитали, чи є плани перевести Контактну групу під егіду структур НАТО.

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"Контактна група України є дуже ефективним форумом. Це двадцята зустріч. Кожна така зустріч відвідується багатьма учасниками. Партнери та союзники прибувають та висловлюють стійку підтримку для України. З часом ми змінимо увагу з поточної боротьби для того, аби більше зосереджуватися на побудові довгострокових спроможностей України. І ви це вже почали бачити це завдяки тому, що ми робимо в рамках Коаліцій спроможностей", - наголосив Остін.

Глава Пентагону нагадав, що є країни, які добровільно вирішили очолити ці коаліції і зосереджуватися на критичних військових можливостях, які знадобляться Україні для оборони її суверенної території та стримувати агресію у майбутньому.

"Ми будемо бачити продовження цього переходу, бо ми рухаємося далі. Але зараз ми зосереджуємося на тому, аби забезпечувати отримання Україною потрібної безпекової допомоги, аби вона була успішною сьогодні, у найближчій та середньостроковій перспективі", - сказав Остін.

За його словами, впродовж майже 2 років Контактна група у форматі "Рамштайн" зобов'язалася виділити понад 88 мільярдів доларів на безпекову допомогу для Україну. Зокрема, ця сума включає внески від 15 союзників, які разом зобов'язалися виділити для України більше, аніж США.

Також Остін відзначив, що сьогодні відбулося дуже успішне засідання "Рамштайну".

Війна в Україні - останні заяви Заходу

14 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що наразі тривають обговорення як найкраще забезпечити постійну і стійку підтримку України у військовому плані. Він вважає, що формат "Рамштайн" має великий успіх.

19 березня Остін заявив, що США і союзники в рамках формату "Рамштайн" не дозволять Києву програти Росії.

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