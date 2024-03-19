Киричевський впевнений, що після "Рамштайну" будуть закладені насправді потужні рішення щодо нашої підтримки.

Військовий експерт Іван Киричевський прокоментував те, що Польща з Німеччиною заявляють про створення бронетанкової коаліції для України.

Він зазначив, що після "Рамштайну" нам обіцяють багато артилерійських снарядів.

"Німеччина вже десь знайшла снаряди 122-мм калібру до гаубиці Д-30 та САУ "Гвоздика". І це добре, що Німеччина знаходить не тільки натівські снаряди, а й радянські. Фінляндія нам пообіцяла передати певну кількість десантних катерів. Неочікувані союзники готові в нас інвестувати, наприклад Бельгія, яка дає нам 300 бронемашин. Є проблема в тому, що "Рамштайн" до цього часу тримався на тому, що США були основними провайдерами, але в такій ситуації підкладають свиню", - заявив Киричевський у ефірі телеканалу "Еспресо".

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Він впевнений, що після "Рамштайну" будуть закладені насправді потужні рішення щодо нашої підтримки.

"Тобто найголовніша інтрига - це не "Рамштайн", а те, що Польща з Німеччиною заявляють про бронетанкову коаліцію для України, про яку оголосять 26 березня. Тобто найцікавіше насправді нас чекає за тиждень", - додав аналітик.

Засідання "Рамштайн" 19 березня - деталі

Польща та Німеччина планують повідомити про створення "коаліції бронетанкового потенціалу", завдяки якій Україну буде забезпечено сучасними бойовими танками. Також до такого проекту готові долучитися Велика Британія, Швеція та Італія. Про це заявили міністри оборони Польщі та Німеччини Владислав Косіняк-Камиш та Борис Пісторіус.

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