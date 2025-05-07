Він сподівається на швидке припинення війни.

Президент Сполучених Штатів Америки відреагував на новину про ракетний обстріл Пакистану армією Індії.

Політика попросили прокоментувати загострення між країнами під час церемонії приведення до присяги Стівена Віткоффа. Трамп відповів журналістам, що не здивований цією новиною і сподівається на швидке закінчення конфлікту:

"Це прикро. Ми щойно дізналися про це. Думаю, люди здогадувалися, що щось станеться з огляду на попередні події. Вони конфліктують уже дуже давно. Багато-багато десятиліть і навіть століть. Я сподіваюся, що це скоро закінчиться".

Війна між Пакистаном та Індією

Нагадаємо, ескалація давнього конфлікту між країнами сталася наприкінці квітня, коли бойовики "Фронту опору" влаштували в індійському місті Пахалґам напад, в результаті якого загинули 26 людей.

Відео дня

Індія звинуватила Пакистан у підтримці нападників, після чого вислала пакистанських дипломатів, припинила видачу віз громадянам Пакистану та призупинила дію Договору про води Інду, закривши шлюзи на річці Інд.

Цієї ночі Індія розпочала операцію "Синдур", здійснивши ракетні удари по дев'яти об'єктах на території Пакистану та Кашміру, зокрема в містах Музаффарабад, Котлі, Бахавалпур та Мурідке.

Міністерство оборони Індії заявило, що удари були "цілеспрямованими, збалансованими та неескалаційними", спрямованими на знищення "терористичної інфраструктури" без ураження військових об'єктів Пакистану.

У результаті ударів у Музаффарабаді стався вибух і відключення електроенергії. Пакистан повідомив про загибель щонайменше трьох та поранення близько 12 цивільних.

Вас також можуть зацікавити новини: