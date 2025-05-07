Пакистан назвав обстріл країни варварським нападом на цивільне населення.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликає Індію та Пакистан до максимальної військової стриманості. Тим часом Ісламабад планує відповісти на ракетний обстріл з боку Індії вже до ранку 7 травня.

Про це у коментарі The Guardian заявив міністр оборони країни Хаваджа Асіф. За його словами, індійські ракети були націлені щонайменше на сім об'єктів країни. Наразі Пакистан перебуває "у процесі відплати" за атаку, удару можуть завдати вже до сходу сонця:

"Ми можемо підтвердити, що щонайменше сім цивільних районів стали мішенню індійських ракет, випущених з індійського повітряного простору. Ми перебуваємо в процесі відплати. Ви побачите відповідь Пакистану до ранку".

Асіф спростовує заяви Нью-Делі про те, що Індія атакувала терористичну інфраструктуру. Він запросив журналістів оглянути об'єкти, які зазнали удару. "Всі об'єкти, на які були спрямовані удари, були цивільними об'єктами. Індія збрехала про причетність Пакистану до інциденту в Пахалгамі. Індія знову бреше про те, що вона завдала удару по терористичній інфраструктурі", - підкреслив він.

Відео дня

У Збройних силах розповіли журналістам, що збили щонайменше два літаки Військово-повітряних сил Індії. Високопоставлений чиновник служби безпеки, який говорив на умовах анонімності, заявив, що збито вже три літаки. За його словами, у момент збиття вони перебували у своєму повітряному просторі.

За даними видання, на прикордонні безперервно тривають мінометні обстріли. Тим часом Reuters пише, що індійські високопосадовці проінформували про свої дії Сполучені Штата Америки, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Російську Федерацію.

Напад Індії на Пакистан

Нагадаємо, вночі Індія здійснила ракетні удари по території Пакистану, назвавши це відповіддю на теракт у Кашмірі, який стався 22 квітня.

Операція отримала назву "Синдур". Індійські офіційні особи заявили, що "обмежені" удари не зачепили військові об'єкти, а були спрямовані на "бойовиків".

Однак, за даними Пакистану, один з ракетних ударів припав на мечеть у місті Бахавалпур у провінції Пенджаб, внаслідок чого загинула дитина, ще двоє людей отримали поранення.

Конфлікт між Індією та Пакистаном має глибоке коріння, зокрема через суперечку щодо статусу Кашміру. Цей регіон став джерелом численних конфліктів між двома країнами, тому поточна ескалація викликає серйозну стурбованість міжнародної спільноти щодо можливості подальшого загострення ситуації.

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