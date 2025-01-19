Ці комплекси забезпечуватимуть захист одного з найбільших логістичних центрів для України, який знаходиться у Польщі.

Німеччина розгорнула дві батареї зенітно-ракетної системи Patriot у Польщі. Про це стало відомо з повідомлення офіційної сторінки Бундесверу у Facebook.

"Минулого тижня наші Patriot із Заніца вирушили до Польщі. Їх посилять підрозділи протиповітряної оборони з Бад Зюльце та Хусума. Мета - забезпечити інтегровану протиповітряну оборону НАТО на східному фланзі регіону Альянсу на наступні 6 місяців", - йдеться у повідомленні.

Батарею також перекинули, аби забезпечити захист одного з найбільших логістичних центрів для України, який знаходиться у Польщі.

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"Нам доручено захистити один з найбільших логістичних центрів у регіоні, і протягом наступних кількох днів ми безперешкодно переймемо цю місію від сил, які вже перебувають на місці, і забезпечимо її виконання. Ми також забезпечуватимемо охорону в режимі 24/7, тобто цілодобово", - додав командувач контингенту підполковник Крістоф Шмалер.

У виданні "Мілітарний" уточнили, що до Польщі були доставлені комплекси у конфігурації Patriot PAC-3 з транспортно-пусковими контейнерами для ракет MIM-104F, які можуть ефективно протидіяти балістичним ракетам малої дальності та крилатим ракетам.

Експерти додали, що раніше Німеччина вже розгортала зенітні підрозділи зі складу 21-ї зенітно-ракетної групи із Заніца та 24 групи з Бад-Зульце на території Польщі.

"Ці системи посилювали протиповітряну оборону Польщі протягом 11 місяців у 2023 році. Вони були розгорнуті поблизу міста Замосць, на південний схід від Варшави, поруч із перевантажувальною станцією, через яку в Україну доставляються цивільні та військові вантажі", - нагадали у "Мілітарному".

Системи Patriot - останні новини

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що його країна в січні розгорне ЗРК Patriot біля кордону з Україною. За його словами, ЗРК будуть розміщені у Жешуві, який знаходиться за 90 кілометрів від українського кордону.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що наша держава не отримала всі обіцяні Patriot із саміту НАТО у Вашингтоні. Водночас він наголосив, що рішення НАТО про надання Україні п'яти систем Patriot є "серйозним здобуттям".

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