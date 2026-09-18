США можуть вивести третину контингенту з Європи, - NBC

У Міністерстві оборони США розглядають можливість суттєвого скорочення американської військової присутності в Європі. Йдеться приблизно про 25 тисяч військовослужбовців – близько третини контингенту, а за одним із варіантів скорочення може становити близько 40 тисяч. Про це з посиланням на численні джерела повідомляє NBC News.
За даними телеканалу, відповідні плани обговорюють у Пентагоні. NBC News поспілкувався із сімома чинними та колишніми західними посадовцями.
Один американський співрозмовник та ще одне джерело заявили, що скорочення може бути ще масштабнішим і становити близько 40 тисяч військових.
Якщо такі плани реалізують, це стане найбільшим скороченням військової присутності США в Європі з кінця холодної війни. Перспектива таких кроків уже викликала занепокоєння серед членів Конгресу обох партій та в європейських столицях.
Яких країн може стосуватися скорочення
Найімовірніше, скорочення можуть охопити американські контингенти в Німеччині, Італії та Іспанії. У тексті зазначається, що президент Дональд Трамп образився на ці країни через їхню позицію під час його війни з Іраном.
Найбільший американський контингент у Європі розміщений у Німеччині – там перебувають 36 тисяч військовослужбовців. В Італії дислокуються близько 12 тисяч американських військових.
Пентагон готує варіанти
У червні 2026 року Пентагон анонсував перегляд планів щодо американської військової присутності в Європі.
За словами співрозмовників, генерал Алексус Гринкевич, який очолює європейське командування сил США та є головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, має надати оцінку очільнику Пентагону Піту Гегсету.
Документ, імовірно, міститиме чотири варіанти дій. Серед них можуть бути скорочення присутності американських сухопутних сил, авіації та флоту, а також можливе перекидання частини "західніших" контингентів до країн східного флангу.
Фінальні рекомендації Гегсет має отримати 6 листопада, після чого висновки подадуть на розгляд Трампа. Водночас високопосадовець Пентагону та ще двоє джерел заявили, що наразі жодних конкретних рішень не ухвалено.
Загроза зростає: до чого готується Європа
Нагадаємо, що Німеччина та Велика Британія готуються до можливого нападу Росії у 2029 році або раніше. Дата пояснюється поєднанням економічних, політичних та військових подій, але при цьому напад може статися й раніше.
Foreign Affairs пише, що утримати Росію від нападу на Європу може лише комплексна стратегія захисту, яка гарантує провал вторгнення вже в перші години та дні. Але якщо США не братимуть участі в захисті звичайними засобами озброєння, то росіяни можуть вважати, що домінують на континенті.