'Все сходиться в одній точці': топ-генерал Німеччини сказав, коли Росія нападе на НАТО

Нарощування озброєння, збільшення чисельності персоналу, економічні та політичні події вказують на цю дату.

Росія може атакувати НАТО у 2029 році або навіть раніше, попередив генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройєр. У спільному інтерв’ю з британським колегою Річардом Найттоном виданню sueddeutsche.de він заявив, що Німеччина та Велика Британія спільно готуються до такого нападу.

"Різні показники – нарощування озброєнь, збільшення чисельності персоналу, економічні та політичні події – сходяться в одній точці: 2029 рік. Чи може це статися раніше? Так. Тому нам, по-перше, необхідна боєздатність "сьогодні ввечері"; по-друге, розширені можливості до 2029 року; і по-третє, технологічна перевага до 2035 року", – заявив Бройер.

Найттон додав, що точну дату важко передбачити, проте тенденція очевидна: загроза зростає.

"Росія воює в Україні, вчиться на цьому досвіді та розробляє нові технології. І Путін продемонстрував свою готовність нападати на суверенні держави. Чим ближче ви до російського кордону, тим сильніше ви це відчуваєте", – зазначив він.

Загроза Росії для НАТО

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський попередив, що в разі недостатньої підтримки України наступними потенційними цілями Росії можуть стати країни Балтії. Водночас в Естонії згодом заявили, що не бачать безпосередньої загрози вторгнення.

У свою чергу, командувач Національними збройними силами Латвії, генерал-майор Каспарс Пуданс заявив, що якщо бойові дії в Україні припиняться, то готовність Росії до нової широкомасштабної війни – питання часу.

