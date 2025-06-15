Пентагон привітав громадян США з Днем прапора, але є нюанс

Користувачі тут же помітили, що в Пентагоні осоромилися.

Пентагон привітав американців із Днем прапора, супроводивши його картинкою, де поруч з американським прапором розташований російський.

"З Днем прапора! Давайте вшануємо символ нашої нації - зірки і смуги, які об'єднують нас усіх. Піднімаючи прапор, згадаймо про цінності, які він уособлює, і відсвяткуймо свободу, мужність і стійкість, які роблять нашу країну великою", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Колишній кореспондент української редакції "Голос Америки" Остап Яриш припустив, що російський триколор з'явився на ілюстрації ненароком.

Відео дня

Користувачі неодноразово вказували на помилку в коментарях до публікації, але зображення так і не поміняли.

США і РФ

За президента США Дональда Трампа відносини з РФ значно потеплішали. Трамп неодноразово заявляв, що вважає російського диктатора Володимира Путіна своїм другом і хвалився теплими стосунками з ним.

Учора, 14 червня, Путін зателефонував Трампу в його день народження. Між дифірамбами на адресу один одного Трамп і Путін встигли обговорити ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, розмовляли Путін і Трамп близько 50 хвилин. Як повідав Ушаков, Путін засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану, тоді як Трамп оцінив ситуацію на Близькому Сході "як вельми тривожну", але назвав удари Ізраїлю по Ірану ефективними.

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