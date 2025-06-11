Глава Пентагону запевнив, що інтересам США найкраще відповідає мирне врегулювання війни.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Росія є агресором у війні проти України. Проте він відмовився прямо говорити, перемоги якої країни він чекає, пише The Washington Post.

Зазначається, що республіканський сенатор Мітч Макконнелл під час слухань у комітеті з асигнувань Сенату поставив Гегсету запитання про те, кого він вважає агресором у російсько-українській війні, а кого - жертвою. На це глава Пентагону відповів, що саме Москва розв'язала війну, але не назвав Україну жертвою.

Крім того, у відповідь на запитання сенатора про те, кого Гегсет хоче бачити переможцем у російсько-українській війні, він сказав, що інтересам США найкраще відповідає мирне врегулювання конфлікту.

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"Ми зараз у ситуації, коли Володимир Путін знає, що президент Трамп є сильним лідером. Він знає, що його слово має вагу... Президент Трамп націлений на мир у цій війні. Зрештою, мир служить нашим національним інтересам. Саме тому мирна угода щодо України робить Америку сильною, показує, що ми розуміємо мир і знаємо, на чому хочемо зосередитися, навіть якщо визнаємо, що Росія - агресор, і підтримуємо зусилля українців", - додав глава Пентагону.

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Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон скоротить фінансування військової допомоги Україні на 2026 рік. Через це Україна може отримувати менше критично важливих систем протиповітряної оборони.

За словами Гегсета, адміністрація президента США Дональда Трампа має зовсім інший погляд на російсько-українську війну. Він наголосив, що у Вашингтоні вважають мирне врегулювання шляхом переговорів найкращим вирішенням конфлікту.

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