Між дифірамбами на адресу один одного Трамп і Путін встигли обговорити ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп провів ще одну неанонсовану телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Обговорювали переважно ситуацію з Іраном, але торкнулися і питання війни в Україні. Про це в коментарі ТАСС розповів помічник Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, бесіда тривала близько 50 хвилин і була "корисною". Як розповів Ушаков, Путін засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану, тоді як Трамп оцінив ситуацію на Близькому Сході "як вельми тривожну", але назвав удари Ізраїлю по Ірану ефективними.

Путін запропонував послуги Росії як посередника між Ізраїлем та Іраном. При цьому Трамп заявив про готовність США відновити переговори з Тегераном про його ядерну програму.

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Що стосується війни в Україні, то, як заявив Ушаков, Трамп підтвердив зацікавленість у якнайшвидшому завершенні конфлікту, а Путін розповів президенту США про нещодавні обміни військовополоненими між РФ і Україною. Водночас Путін запевнив Трампа в готовності РФ продовжувати "переговори" з Україною після 22 червня, каже Ушаков.

Помічник російського диктатора також розповів, що під час бесіди Путін і Трамп висловили задоволення "позитивними особистими стосунками", а російський диктатор навіть привітав співрозмовника з днем народження - він якраз у Трампа сьогодні.

"Теплі" відносини Кремля і Білого дому

Як писав УНІАН, раніше Володимир Зеленський різко розкритикував "теплу розмову", на яку перетворилися дипломатичні відносини Росії та США після повернення Трампа до влади в Америці. Він зазначив, що вмовляннями російську агресію не зупинити і потрібно змінити риторику.

Ця заява з'явилася через два дні після того, як державний секретар США Марко Рубіо (де-факто друга після Трампа людина в американській владі) привітав агресора з "Днем Росії" і заявив про "підтримку російського народу" в його "прагненні до кращого майбутнього".

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