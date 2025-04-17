Кремль заявляє про орієнтованість Європи на "продовження війни".

У Російській Федерації заявили, що це вони чекають від України та Європи "орієнтованості" на пошуки миру.

Прес-секретар кремлівського правителя Дмитро Пєсков сказав журналістам, що зміст розмови Путіна та спеціального посланника президента Сполучених Штатів Америки Стівена Віткоффа було передано Дональду Трампу, Вашингтон продовжує працювати з Європою та Україною:

"Звичайно, очікували б прояву європейцями та українцями орієнтованості на пошуки мирного врегулювання. На жаль, від європейців ми бачимо орієнтованість на продовження війни".

Переговори США та Росії

Нагадаємо, 11 квітня спеціальний посланник президента США Стів Віткофф провів понад чотиригодинну зустріч із Путіним у Санкт-Петербурзі. Це була їхня не перша зустріч, присвячена обговоренню можливого мирного врегулювання війни.

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За повідомленнями ЗМІ, Віткофф заявив, що ключ до загальної угоди обертається навколо "п'яти територій". Його позиція викликала суперечки серед американських посадовців і союзників США, оскільки вона суперечить офіційній позиції України щодо територіальної цілісності.​

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп наполягає на негайному припиненні вогню на фронті. Українська сторона погодилася одразу, однак у Москві відмовили йому.

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