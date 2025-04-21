Першочерговим завданням української делегації на зустрічах у Лондоні стане безумовне припинення вогню. Реальне перемир'я має стати першим кроком до надійного й тривалого миру.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, після Великодня весь світ бачить справжню причину продовження війни і те, що її джерелом є Росія. Як зазначив президент, російська загарбницька армія не припинить вогонь без реального наказу з Москви:
"Дійсно, на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею. Отже, це можливо - можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити".
Він вважає припинення ракетних та дронових ударів найпростішим та найбільш надійним шляхом збереження цивільної інфраструктури.
Переговори у Лондоні
Як відомо, цього тижня в Лондоні заплановані високорівневі переговори щодо ситуації в Україні. За попередніми даними, у зустрічі візьмуть участь представники Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, країн ЄС та України.
Очікується, що обговорюватимуться питання посилення військової допомоги, безпекових гарантій, економічної підтримки, а також перспективи мирного врегулювання.
За даними ЗМІ, Україну представлятимуть очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.