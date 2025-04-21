Київ зберігає пропозицію не бити по цивільній інфраструктурі.

Першочерговим завданням української делегації на зустрічах у Лондоні стане безумовне припинення вогню. Реальне перемир'я має стати першим кроком до надійного й тривалого миру.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, після Великодня весь світ бачить справжню причину продовження війни і те, що її джерелом є Росія. Як зазначив президент, російська загарбницька армія не припинить вогонь без реального наказу з Москви:

"Дійсно, на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею. Отже, це можливо - можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити".

Він вважає припинення ракетних та дронових ударів найпростішим та найбільш надійним шляхом збереження цивільної інфраструктури.

Відео дня

Переговори у Лондоні

Як відомо, цього тижня в Лондоні заплановані високорівневі переговори щодо ситуації в Україні. За попередніми даними, у зустрічі візьмуть участь представники Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, країн ЄС та України.

Очікується, що обговорюватимуться питання посилення військової допомоги, безпекових гарантій, економічної підтримки, а також перспективи мирного врегулювання.

За даними ЗМІ, Україну представлятимуть очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.

Вас також можуть зацікавити новини: