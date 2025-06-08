У лікарні помер 62-річний чоловік.

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Харкову 7 червня зросла до двох. У лікарні помер чоловік, який дістав поранень під час атаки.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки КАБами на Харків зростає. В лікарні помер 62-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані", – повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що двоє постраждалих перебувають у реанімації – вони у вкрай важкому стані. За їхні життя борються медики.

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Удар росіян по Харкову

Ввечері у суботу, 7 червня, росіяни атакували Харків. Ворог вдарив по Шевченківському району міста КАБами. Було пошкоджено будівлю Дитячої залізниці.

Внаслідок російського терористичного удару загинула 30-річна жінка – очільниця місцевої Дитячої залізниці. Повідомлялося про понад 40 постраждалих.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що поруч із місцем атаки немає жодного військового обʼєкта.

"Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті - поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм", – заявив глава держави.

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