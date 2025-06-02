Дзвінок відбувся на прохання Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо в неділю провели телефонну розмову після масштабної української атаки по російських аеродромах.

При цьому в Держдепартаменті США зазначили, що дзвінок відбувся на прохання Росії

"Держсекретар Марко Рубіо на прохання Росії поговорив із міністром закордонних справ Росії Лавровим. Держсекретар Рубіо повторив заклик президента Трампа до продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення міцного миру", - йдеться в повідомленні.

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При цьому росЗМІ пишуть, що Лавров і Рубіо обговорили перспективи врегулювання війни в Україні та російсько-українські переговори, намічені на понеділок у Туреччині.

"Обговорювалася ситуація, пов'язана з українською кризою", - йдеться в заяві російського МЗС.

При цьому в Росії також повідомляють, що Рубіо нібито "висловив співчуття" у зв'язку із загибеллю людей унаслідок підриву двох мостів у Курській і Брянській областях.

Удар по Росії 1 червня

Як відомо, вчора Росія зазнала стратегічних ударів - Служба безпеки України реалізувала масштабну операцію "Павутина", спрямовану на знищення літаків стратегічної авіації РФ.

За даними СБУ, уражено щонайменше 41 літак, збитки окупантів оцінюються у понад сім мільярдів доларів. Йдеться про літаки Ту-160, Ту-22 і Ту-95.

Крім того, в ніч на 1 червня в Брянській і Курській областях обвалилися автомобільні мости. У першому випадку уламки впали на пасажирський поїзд, який проходив під ним.

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