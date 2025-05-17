Він зазначив, що ніщо не вказує на "серйозне прагнення" Путіна до мирного вирішення".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звинуватив лідера Росії Володимира Путіна у відсутності інтересу до припинення війни в Україні після відмови бути присутнім на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі, повідомляє DW. Путін спочатку заявляє про намір вести переговори про припинення вогню, але потім сам не з'являється і замість себе надсилає третьорядну делегацію, сказав міністр після зустрічі з колегами з Італії, Франції, Великої Британії та Польщі в Римі.

Тим самим, за його словами, Путін ясно дає зрозуміти, що наразі він "абсолютно не зацікавлений" у припиненні цієї агресивної війни, і ніщо не вказує на "серйозне прагнення дійти до мирного вирішення",

Однак, на думку глави оборонного відомства Німеччини, до мирних переговорів все одно необхідно готуватися вже зараз.

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"Хоча Росія знову продемонструвала, що нині вона не зацікавлена в завершенні агресивної війни, треба думати наперед. Ми маємо бути готові до дня X, коли настане перемир'я", - наголосив політик, додавши, що українську армію має бути не тільки відновлено і забезпечено всім необхідним матеріально.

"Потрібно також розуміти, який вигляд матиме контроль за дотриманням перемир'я, і хто зможе взяти на себе відповідальність за це", - вказав він.

Він також підкреслив, що Європа буде і надалі допомагати Україні.

"Європа та її союзники продовжують надійно і послідовно підтримувати Україну", заявив він, пообіцявши й надалі "надавати Україні масштабну допомогу".

Переговори в Стамбулі

Раніше західні ЗМІ поширили ймовірні вимоги, озвучені главою російської делегації Володимиром Мединським на переговорах з Україною в Стамбулі. Серед них - нейтралітет України, передача Росії п'яти окупованих регіонів, відсутність репарацій.

"Президент Трамп має намір провести переговори з російською стороною, щоб прояснити те, що сталося, і спробувати рухатися вперед", - уточнив він, згадавши можливі "телефонні контакти" спочатку з президентом РФ Володимиром Путіним.

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