У Британії наполягають на посиленні санкцій.

Західні союзники та партнери України мають тиснути на кремлівського правителя Путіна після його відмови летіти на переговори в Туреччині.

Як пише британська газета The Telegraph, про це після зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. Він закликав у відповідь запровадити проти Російської Федерації нові санкції:

"Ми повинні чинити на Путіна тиск, який допоможе повернути його за стіл переговорів".

Переговори у Стамбулі

Як відомо, відмова Путіна особисто брати участь у переговорах із Володимиром Зеленським була сприйнята міжнародною спільнотою як свідчення небажання Росії серйозно ставитися до мирного врегулювання війни.

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Прибути на ці переговори його закликали не лише західні країни, а й партнери Російської Федерації - Китай та Бразилія. Однак Кремль відправив замість себе делегацію не найвищого рівня.

Попри те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп називав ці переговори великою можливістю для досягнення миру, він сказав, що не розчарований складом російської делегації.

Нагадаємо, президент Зеленський вже залишив Туреччину, а українська делегація на чолі з міністром оборони країни прямує до Стамбула.

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