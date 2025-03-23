Спочатку спробують домогтися припинення ударів по енергетиці.

Припинення вогню на лінії фронту стане останнім етепом перед остаточним підписанням мирної угоди. А до цього мають відбутися проміжні етапи, включно з припиненням взаємних ударів з повітря та обміном полоненими. Про це в інтерв’ю Fox News заявив радник президента США з національної безпеки Майк Волц.

За його словами, взаємне припинення ударів по енергетиці має стати першим кроком на шляху деескалації та врегулювання конфлікту.

"Обидві сторони повинні припинити запуск дронів і ракет по АЕС, нафтопроводам та енергомережам. Адже одного дня все це доведеться відновлювати", – заявив Волц.

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Наступним кроком, на його думку, може стати обмін полоненими як жест доброї волі.

"Наступним етапом стане морська безпека. Обидві країни мають вихід до Чорного моря, і їм потрібно торгувати нафтою, газом та зерном, щоб годувати своїх людей та інших", – сказав радник Трампа.

Припинення вогню на фронті, яке має послідувати далі, Волц вважає найважчим етапом.

"Найскладніше питання – так звана "лінія контролю". Це окопна війна, яка розтягнулася майже на 800 миль, – наголосив він.

Переговори про мир в Україні

Як писав УНІАН, сьогодні в Саудівській Аравії стартують переговори України, Росії та США. За даними ЗМІ, темою обговорення буде припинення вогню у Чорному морі та питання постачання зерна. При цьому українська і російська делегації не зустрінуться віч-навіч. Натомість американці будуть вести переговори почергово з обома сторонами як посередники.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що на переговорах зокрема спробують узгодити перелік об’єктів, які не повинні бути цілями ударів в межах припинення вогню на морі та в повітрі.

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