Путін хоче зібрати якесь збіговисько як паралельну платформу Саміту миру, - Зеленський

Президент України наголосив, що Путін дуже боїться Саміту миру у Швейцарії.

Російський диктатор Володимир Путін прагне зібрати якесь збіговисько як паралельну платформу Глобальному Саміту миру, в якому має взяти участь не менше 90 країн світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав у Брюсселі на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Глава держави вважає, що якщо інші лідери світу прагнуть миру, вони мають приїхати в Швейцарію для участі у Глобальному Саміті миру.

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"Я вважаю, що якщо ти хочеш миру - ти будеш там і будеш говорити. Навіть, якщо ти з чимось не погоджуєшся, ти приїжджаєш на саміт. А якщо ти хочеш війни, ти будеш приїжджати на те збіговисько, яке хоче організувати Росія. Щоб ви знали, Путін дуже боїться Саміту миру. Він думав, що 90 країн нас не підтримають. Він зривав цей саміт і продовжує це робити. І тому зараз думає влаштувати якусь паралельну платформу. І є лідери, які досі ще не висловились", - наголосив Зеленський.

Президент України вважає, що є такі лідери, які можуть підтримати Росію.

"Значить вони підтримують на сьогодні війну, тому що Путін прийшов з війною. А якщо лідери мовчать - то це ще гірше. Ще гірше. Я так вважаю, бо ти або за мир, або за війну. І краще знати, що ти ворог, аніж, якщо ти зовсім без будь-якої думки. Це говорить про те, якщо ти мовчиш - то тебе влаштовує те, що відбувається", - наголосив Зеленський.

Саміт мира

Як повідомляв УНІАН, 15–16 червня на виконання січневої домовленості між президентом України Володимиром Зеленським і президенткою Швейцарії Віолою Амхерд відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем проведення Саміту обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.

Швейцарія, як господарка саміту, сподівається прийняти представників більше 120 країн.

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