Найважливішою частиною є проблема Донбасу. Після її вирішення Україна вимагатиме надання гарантій безпеки.

Росія не зацікавлена у перемир'ї у Чорному морі без укладання довгострокової мирної угоди з Україною. А процес її досягнення гальмується через питання подальшої долі Донбасу.

Про це сказав міністр іноземних справ Туреччини Хакан Фідан, передає телеканал TRT Haber. "Справа в тому, що Росія не хоче укладати з Україною тимчасову угоду щодо Чорного моря без укладання довгострокової мирної угоди", - зазначив Фідан.

Він додав, що Туреччина має ідеї, як створити основу з допомогою якої сторони могли б досягти взаєморозуміння для досягнення перемир'я на морі, але подробиць міністр не розкрив, пояснивши це тим, що покищо зарано.

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Також Фідан сказав, що досягненню перемир'я в Чорному морі заважає питання Донбасу. Зокрема, Росія вимагає його віддати, а Україна каже, не віддасть.

"Саме це питання зараз є причиною продовження війни. За російськими оцінками, йдеться про 11-12% території, що залишилися. Якщо ж виходити з українських оцінок, то йдеться про 18% території", - говорить міністр.

Турецький міфністр вважає, що в разі досягнення мирної угоди, потрібно серйозно опрацювати визначення лінії припинення вогню. Саме після цього, як зазначив Фідан, буде йти розмова про гарантії безпеки та загалом архітектуру безпеки в Європі:

"Найважливішою частиною цього питання є проблема Донбасу. Після її вирішення Україна вимагатиме надання гарантій безпеки... Мир між Україною та Росією буде миром не лише між цими двома країнами. Це також буде мир між Європою та Росією. Тому потрібно визначити, якою буде нова архітектура безпеки та миру між Європою та Росією".

Фідан додав, що у Туреччини "дуже серйозні міркування" щодо нової архітектури безпеки Європи. Також він зауважив, що після цих питань виникне ціла низка інших, які стосуватимуться антиросійських санкцій та заморожених російських активів.

"Усі ці питання становлять зміст угоди, яка зараз обговорюється, та формують її окремі пункти.Досягти домовленості з усіх цих питань таким чином, щоб вона влаштувала всі сторони, досить складно. Поки триває ця робота, ми також займаємося іншими питаннями... Важливо домогтися остаточного припинення війни", – підсумував турецький міністр.

Ситуація в Чорному морі

Ситуація в Чорному морі залишається напруженою через посилення російських атак на українську портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. Росія атакує не лише судна, які прямують до українських портів або виходять із них, а й кораблі в територіальних водах інших держав.

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, Росія продовжує створювати загрози для цивільного судноплавства в західній та північно-західній частинах Чорного моря, зокрема застосовуючи безпілотники. Він також звернув увагу на випадки атак у територіальних водах країн НАТО.

Водночас російські військові кораблі, зокрема ракетоносії Чорноморського флоту РФ, тривалий час залишаються в пункті базування в Новоросійську. За інформацією ВМС України, вони вже близько шести місяців не виходять у відкрите Чорне або Азовське море.

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