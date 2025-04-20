Серед українських військових не вірять і не сприймають серйозно перемир'я з боку Росії.

На тлі великоднього перемир'я кількість обстрілів на фронті у Донецькій області зменшилася, але повного режиму припинення вогню немає.

Про це заявив головний сержант 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Віталій П'ясецький в етері "Суспільного".

"Складно сказати, чи дійсно це перемир'я мало відбутись, має якесь реальне підґрунтя. Поки що кількість обстрілів зменшилась, але не можу сказати, наскільки", - сказав військовий.

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Він додав, що серед українських військових не вірять і не сприймають серйозно перемир'я з боку Росії.

"З цього приводу більшість жартують. Ніхто всерйоз це не сприймає... Ніхто не довіряє росіянам. Ми це вже проходили", - зазначив П'ясецький.

Він також розповів, що в зоні відповідальності їхньої бригади росіяни застосовують усі наявні засоби ураження - артилерію, скиди з дронів, удари FPV-дронів тощо. Водночас, військовий додав, що кількість застосовування артилерійських засобів, у порівнянні з кількома минулими місяцями, у смузі відповідальності 93 бригади зменшилась.

"Ворог активних штурмових дій не проводить з застосуванням бронетехніки. В основному це малі піхотні групи по 2-3 людини, за день виявляється до 20 осіб особового складу ворога, по яких наноситься вогневе ураження", - зазначив він.

Великоднє перемир'я

Президент Володимир Зеленський заявив, що починаючи з 10 години ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування ворогом дронів-камікадзе.

"Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії", - зазначив глава держави.

За його словами, найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. Зеленський додав, що на цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння.

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