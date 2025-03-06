Паралельно з вимогами до України американські чиновники ведуть переговори з Росією.

Президент США Дональд Трамп хоче пов'язати запропоновану американо-українську угоду про видобуток корисних копалин з вимогами до Києва щодо швидкого припинення вогню. Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

У Вашингтоні дали зрозуміти, що Трамп готовий завершити роботу над угодою про природні копалини за умови, що український лідер Володимир Зеленський погодиться на "реальний шлях до перемир'я і переговорів з Москвою", кажуть співрозмовники видання. І нові – додаткові – умови є причиною того, що угоду досі не підписано попри публічні заяви керівництва США та України про готовність це зробити.

Рух щодо цієї угоди може відбутися найближчими днями. Представники України та США можуть зустрітися в Саудівській Аравії, куди Зеленський має поїхати наступного тижня. Інші джерела журналістів наголошують, що позиція США завжди може змінитися, оскільки Трамп "часто змінює свою думку".

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При цьому зазначається, що немає жодних ознак того, що правитель Росії Володимир Путін готовий погодитися на припинення боїв. Також немає ознак того, що США підштовхують Москву до компромісів, і це різко контрастує з вимогами, висунутими Києву. Видання нагадує, що будь-яке перемир'я потребуватиме згоди на припинення бойових дій як з боку Росії, так і з боку України.

"Останніми днями США чинили сильний тиск на Зеленського, призупинивши всю свою військову допомогу і припинивши розвідувальну діяльність, що, за словами європейських чиновників, мало на меті переконати українського прем'єра стати на шлях, який відповідає цілям Трампа", – йдеться в матеріалі.

Подібних прецедентів дуже мало, і цей крок, на думку нинішніх і колишніх посадовців у США та Європі, може зашкодити трансатлантичним відносинам. За словами представника європейської розвідки, обмін інформацією між союзниками часто пов'язаний із захистом життя. Ця практика, як правило, розглядається поза політикою і не використовується "як зброя".

Київ покладається на розвідку союзників у всьому – від раннього попередження про російські повітряні атаки і наземні операції до виявлення військових цілей. Деякі можливості, надані Україні союзниками, в тому числі британські крилаті ракети, також спираються на американські дані.

Паралельно з вимогами до України американські чиновники ведуть переговори з Росією. Хоча неясно, чи чиниться тиск на Москву, щоб посадити її за стіл переговорів.

Співрозмовники видання в Європі кажуть, що кінцева мета Путіна – захоплення України – не змінилася. Вони наголошують, що російському президенту довіряти не можна. Деякі європейські чиновники побоюються, що прагнення Трампа до швидкого перемир'я без гарантій безпеки ризикує нав'язати Києву погану угоду, а це підірве безпеку континенту.

Ті ж самі чиновники скептично ставляться до того, що Путін погодиться на розміщення західних миротворців в Україні. За їхніми словами, якщо Москва дотримуватиметься цієї позиції на будь-яких переговорах, то Трампу стане зрозуміло, що саме Путін не бажає йти на компроміс.

Найбільший страх у цьому сценарії полягає в тому, що Трамп просто піде, залишивши після себе крихке перемир'я, яке навряд чи втримається.

Війна в Україні і США: останні новини

Кореспондентка Fox News Джекі Гайнріх повідомила, що 11 березня в столиці Саудівської Аравії відбудеться зустріч США і України. За її словами, американську сторону представлятимуть державний секретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Стівен Віктофф та радник з національної безпеки США Майкл Волц.

Спеціальний представник президента США Стівен Віткофф заявив, що в Саудівській Аравії сторони спробують узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню.

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